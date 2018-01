Wie eng ist der Kontakt mit Federer an einem Turnier wie hier in Australien?

Hier sehen wir uns oft, wir wohnen auch im gleichen Hotel. Meistens fahren wir auch zusammen zur Anlage und zurück. Am Abend gehen wir regelmässig zusammen essen. Aber manchmal sind Freunde und Familie da. Dann ist es schwieriger.

Brauchen Sie nie Abstand?

Doch, klar, das ist schon wichtig. Auch Roger braucht das. Aber auch hier ist er sehr entspannt. Er hat gerne viele Leute um sich. Aber wenn du mehrere Wochen am Stück unterwegs bist, freut es dich auch, wenn du einmal jemand anderen treffen kannst. Es ist wie in einer Beziehung. Man muss miteinander reden, tolerant und offen sein und auf der gleichen Wellenlänge. Es kommt vor, dass ich Kollegen dabei habe. Wenn Roger dann fragt, ob ich zum Essen komme, sage ich auch einmal Nein.

Müssen Sie ihn eigentlich manchmal zum Training motivieren?

Im Gegenteil: Man muss ihn manchmal sogar bremsen. Roger würde nie sagen: «Morgen trainiere ich nicht, ich habe keine Lust.» Das ist schon unglaublich. Es gibt sonst keinen, der so viel Freude am Tennis ausstrahlt wie er. Bei allen anderen hast du das Gefühl, es sei harte Arbeit. Bei Roger hingegen merkst du, dass er es einfach gerne macht. In dieser Hinsicht ist er ein Phänomen. Der Enthusiasmus, den er ausstrahlt, ist auch für mich inspirierend. Wenn du so etwas im Leben findest, ist das ein grosses Privileg.

Bei Ihnen ist es das Coaching?

Auf jeden Fall, der Sport generell. Ich sage oft: Wenn wir um 9.00 Uhr in Zürich trainieren und ich komme aus Thun, dann stehe ich auch um 6.30 Uhr auf und stehe im Stau. Aber ich denke am Vorabend nicht: «Oh nein, morgen muss ich arbeiten.» Manchmal bin ich müde. Manchmal würde ich lieber etwas anderes machen. Aber ich habe nie da Gefühl, zur Arbeit gehen zu müssen. Auch das ist ein Privileg.

Was denken Sie über Menschen, die glauben, mit Roger Federer als Spieler würde jeder Trainer Titel gewinnen?

Es stört mich nicht, dass es Leute gibt, die das so sehen und ich muss sie auch nicht bekehren. Im Sport und im Tennis ist die Leistung eines Coachs schwer messbar und es ist klar: In erster Linie brauchst du einen guten Spieler. Aus Ihnen werde ich wohl keinen Wimbledon-Sieger mehr machen. Ich bin überzeugt, dass ich einen guten Job mache. Ich wäre nicht seit elf Jahren mit ihm unterwegs, wenn ich nicht vieles richtig machen würde. Andererseits bin ich nicht so verblendet, zu denken, dass wir immer alles richtig gemacht haben. Auch ich hinterfrage mich ständig.