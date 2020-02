Topgesetzte Bencic in St. Petersburg im Viertelfinal gescheitert

Die in Russland topgesetzte Belinda Bencic unterlag Maria Sakkari (WTA 21) in drei Sätzen 6:2, 4:6, 3:6. Für Bencic lief gegen die 24-jährige Griechin zunächst alles nach Plan. Den ersten Durchgang holte sie sich problemlos in 37 Minuten.

Auch im zweiten lag die Schweizerin schnell mit einem Break vorne (2:1). Doch Sakkari steigerte sich und erzwang den Entscheidungssatz. In diesem kassierte Bencic das entscheidende Break beim Stand von 3:4. Nach gut zwei Stunden verwertete Sakkari, die in den Halbfinals auf die Kasachin Jelena Rybakina trifft, schliesslich den dritten Matchball.

Trotz der Niederlage wird Bencic Anfang kommender Woche in der Weltrangliste um eine Position in den 4. Rang vorstossen. Besser war die 22-Jährige zuvor noch nie klassiert.