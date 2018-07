Alizé Cornet musste um den Sieg kämpfen. Mandy Minella führte in beiden Sätzen mit einem Break Vorsprung, sie schlug im zweiten Satz bei 5:4 zum Satzausgleich aus und besass im Tiebreak des zweiten Satzes (bei 6:4) zwei Satzbälle. Am Ende unterliefen der Luxemburgerin in den entscheidenden Momenten aber zuviele Fehler, so auch beim ersten Matchball.

Alizé Cornet kam zu ihrem sechsten Turniersieg, dem vierten auf Sand, dem ersten auf Sand seit fünf Jahren (Strassburg 2013) und dem ersten seit Januar 2016 (Hobart auf Hartplatz). "Ich freue mich wie verrückt, dass ich wieder einmal ein Turnier gewinnen konnte", so Cornet. "Für derartige Momente trainieren wir Tennisprofis."

Cornet setzte sich im Berner Oberland ohne einen Satzverlust in fünf Partien durch.