In den Viertelfinals trifft Berdych am Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Roger Federer und Marton Fucsovics. "Ich hoffe, dass die beiden etwas länger spielen, als ich im Eisbad sitze", sagte der Tscheche mit einem Lachen nach seinem Sieg in gut zwei Stunden.

Der langjährige Top-Ten-Spieler Berdych, der im Ranking auf Position 20 zurückgefallen ist, steht zum siebten Mal in Melbourne in der Runde der letzten acht und wusste bislang zu überzeugen. In den vier Partien gegen Alex de Minaur, Guillermo Garcia-Lopez, Juan Martin Del Potro und Fognini gab er nur insgesamt zwei Sätze ab.

"Ich fühle mich fit, bin gesund und versuche jeden Moment auf dem Platz zu geniessen, egal gegen wen ich spiele", sagte Berdych, der 2014 und 2015 im Melbourne Park die Halbfinals erreicht hatte.

Kerber und Keys in den Viertelfinals

Im Turnier der Frauen qualifizierten sich Angelique Kerber, die Siegerin von 2016, und Madison Keys für die Viertelfinals. Die Deutsche bezwang nach gut zweistündigen Kampf die unberechenbar spielende Aussenseiterin Hsieh Su-Wei aus Taiwan 4:6, 7:5, 6:2, die amerikanische US-Open-Finalistin Keys setzte sich gegen Caroline Garcia aus Frankreich 6:3, 6:2 durch.