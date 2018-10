Danielle Collins zog sich nach dem mit 3:6 verlorenen Startsatz zurück. Noch vor zehn Tagen in Peking hatte sich Bacsinszky ebenfalls in der 1. Runde der Weltnummer 38 aus den USA in drei Sätzen geschlagen geben müssen.

In Tianjin, wo sie auch im Doppel mit der Spanierin Lara Arruabarrena antritt, trifft die 29-jährige Westschweizerin in der nächsten Runde entweder auf die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 47) oder auf die japanische Qualifikantin Misaki Doi (WTA 154).