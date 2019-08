Thiem verlor letztlich den Wettlauf gegen die Zeit. Ein Virus hatte den 25-jährigen Österreicher vor dem Start des US Open viel Kraft gekostet und die gesamte Vorbereitung verpatzt. So blieb er gegen den Italiener Thomas Fabbiano (ATP 87), der bereits in Wimbledon mit einem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas überrascht hatte, nach 2:23 Stunden mit 6:4, 3:6, 6:3, 6:2 auf der Strecke.

Für Thiem, der im Vorjahr erst im Viertelfinal nach grossem Kampf an Rafael Nadal gescheitert war, bedeutete dies beim sechsten Antreten in Flushing Meadows die erste Erstrunden-Niederlage, allerdings die zweite hintereinander bei einem Grand-Slam-Turnier. Nach dem ebenfalls gegen Nadal verlorenen French-Open-Final scheiterte Thiem auch in Wimbledon in der Startrunde.

Besser erging es dem als Nummer 6 gesetzten Alexander Zverev. Der Deutsche gab gegen den Moldawier Radu Albot zwar eine 2:0-Satzführung preis, behielt aber letztlich in fünf Sätzen die Oberhand.