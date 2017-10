Es wird sein Abschied von der Profitour. Zwei Wochen später will er mit seinen Freunden vom TC Paris nochmals französischer Hallenmeister im Interclub werden, bevor er endgültig die Wettkampfbühne verlässt.

Nach 18 Jahren als Profi spielt der Körper des 36-Jährigen nicht mehr mit. Erst vor kurzem reifte der Entschluss: «Das wars», fand Chiudinelli in Asien und sprach als Erstes mit seinem Kumpel Roger Federer und Davis-Cup-Captain Severin Lüthi in der vergangenen Woche in Schanghai über seine Pläne.

Karrierehighlight

Dabei ist es erst fünf Wochen her, da setzte Chiudinelli noch einmal ein Highlight in seiner Karriere. Im Davis-Cup hielt er die Schweiz mit zwei Siegen in seinen Einzeln gegen Weissrussland in der Weltgruppe. «Das hat mir grosse Genugtuung bereitet und viel gegeben», blickt er zurück.