Damit bestätigte sie Gerüchte, welche die 35-jährige Williams selbst in die Welt gesetzt hatte: Auf Snapchat hatte die Weltranglistenerste ein Foto von sich in einem gelben Badeanzug hochgeladen. Darunter kommentierte sie "20 Wochen".

Für Williams ist es das erste Kind. Sie hatte sich Ende vergangenen Jahres mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt.

Die US-Amerikanerin wird am kommenden Montag die Kielerin Angelique Kerber als Nummer eins der Weltrangliste erneut ablösen, obwohl sie seit ihrem Sieg bei den Australian Open im Januar in Melbourne wegen einer Knieverletzung kein Spiel mehr bestritten hat. Allerdings könnte Williams schon bald Platz eins wieder an Kerber verlieren. Die Amerikanerin hat bisher 23 Grand-Slam-Titel gewonnen.