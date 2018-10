In der zweiten Qualifikationsrunde in Linz setzte sich die Linkshänderin gegen die 17 Plätze besser klassierte Tschechin Tereza Smitkova 6:4, 1:6, 6:3 durch und feierte damit ihren zweiten Dreisatz-Erfolg innerhalb von 24 Stunden. In der 1. Runde bekommt es die 21-jährige Bielerin nun mit der Rumänin Sorana Cirstea (WTA 80) zu tun.

In der Hauptstadt Oberösterreichs ebenfalls am Start sind Belinda Bencic (WTA 41) und Stefanie Vögele (WTA 75). Bencic trifft in der 1. Runde auf die Weissrussin Vera Lapko (WTA 62), Vögele auf die Schwedin Johanna Larsson (WTA 66).