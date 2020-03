Swiss Indoors 2020: Bei Absage gibt es Geld zurück

Tickets sind erhältlich online via swissindoorsbasel.ch, via ticketcorner.ch oder über die Ticket-Hotline Tel. +41 (0)900 55 22 25 (CHF 1.19/Min). Sollte die Coronakrise anhalten und dadurch der Schweizer Tennishöhepunkt im Herbst nicht durchgeführt werden können, werden die Ticketpreise via Ticketcorner zurückerstattet.

Verläuft alles nach Plan, findet die 50-Jahr-Jubiläums-Zeremonie im Rahmen des Super Monday am 26. Oktober statt. Roger Federer, der zehnfache Turniersieger, wird sein Auftaktspiel am Dienstag bestreiten. Der dreifache Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka komplettiert die Swiss Connection der Weltklasse in der Basler St. Jakobshalle. Sein Startspiel sowie alle weiteren Programmabläufe werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.