Swiatek und Kenin spielen am French Open um den Titel

Swiatek, die 2018 das Juniorenturnier von Wimbledon gegen Leone Küng gewann und im WTA-Ranking noch an 54. Stelle geführt wird, hinterliess in Paris bislang einen ausgezeichneten Eindruck. Sie schlug unter anderem im Achtelfinal die Topfavoritin Simona Halep und gab in keiner ihrer sechs Partien mehr als fünf Games ab. Der vier Jahre älteren Podoroska, die es in Roland Garros erstmals ins Haupttableau schaffte, fügte sie überlegen die ersten Niederlage nach 13 Siegen am Stück bei.

Nun ist Swiatek am French Open die erste polnische Finalistin seit Jadwiga Jedrzejowska vor 81 Jahren. In der 1968 lancierten Profi-Ära stand mit Agnieszka Radwanska 2012 in Wimbledon erst eine Polin im Final eines Grand-Slam-Turniers.

Swiateks Gegnerin im Samstag ist die zweieinhalb Jahre ältere Sofia Kenin. Die als Nummer 4 gesetzte Amerikanerin bezwang Petra Kvitova in 1:45 Stunden 6:4, 7:5 und könnte als erste Spielerin seit 2015 zwei Grand-Slam-Turniere in einem Jahr gewinnen. Kenin hat im Januar am Australian Open triumphiert.