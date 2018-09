Nachdem Stefanie Vögele (WTA 75) im Startsatz noch einen 0:3-Fehlstart zu korrigieren vermocht hatte, kam ihre 17-jährige Widersacherin in den folgenden Sätzen immer besser in Schwung. Nach 2:09 Stunden verwertete Anastasia Potapowa (WTA 132) bei Aufschlag von Vögele ihren zweiten Matchball.

Die Schweizerin, die im Vorjahr in Taschkent die Viertelfinals erreicht hatte, war am Hartplatzturnier in Usbekistan als Nummer 4 gesetzt.