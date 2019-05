Letzte Woche in Madrid hatte Wawrinka (ATP 29) bis in den gegen Rafael Nadal klar verlorenen Viertelfinal starke Auftritte hingelegt. In Rom konnte er nur einen Satz lang überzeugen. Danach verlor er den Rhythmus zwischenzeitlich komplett und konnte Goffin sein Spiel nicht mehr aufzwingen. Zu viele Fehler - im zweiten Satz waren es in 27 Minuten 16 unerzwungene - machten dem Lausanner das Leben schwer.

Der Weltranglisten-23. Goffin, der seit Ende Februar mit Thomas Johansson einen neuen Coach an seiner Seite hat, läuft in diesem Jahr etwas seiner Form hinterher. Von der Baisse von Wawrinka im Verlauf der Partie schöpfte er aber offensichtlich Zuversicht. Sehr überzeugend diktierte er auch im dritten Satz die Ballwechsel und entschied den Match nach knapp zwei Stunden für sich.

Für Wawrinka endete das Turnier in Rom, wo er 2008 seinen ersten Masters-1000-Final (Niederlage gegen Novak Djokovic) gespielt hatte, zum wiederholten Mal in jüngster Vergangenheit enttäuschend. Seit 2015 hat er in Italiens Hauptstadt nicht mehr zwei Spiele in Folge gewonnen.