Nach einem Freilos in der 1. Runde hatte Wawrinka in Marseille seinen ersten Auftritt am Donnerstagabend. Dieser dauerte nur 54 Minuten. Dann musste der dreifache Grand-Slam-Turniersieger das Handtuch werfen. Er war während der Partie gegen die Nummer 193 der Welt offensichtlich behindert. Der als Nummer 2 gesetzte Lausanner kam nie auf Touren und schien in seinen Bewegungen stark eingeschränkt.

Das Comeback des 32-Jährigen nach seinen zwei Knieoperation verläuft harzig. In den letzten Wochen hatte er jeweils gegen einen Spieler jenseits der Top 100 verloren: in Sofia gegen den Bosnier Mirza Basic (ATP 129) und in Rotterdam gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 259). Nun folgte der Forfait in Marseille. Welche Folgen dieser Rückschlah auf den weiteren Saisonverlauf von Wawrinka hat, lässt sich noch nicht sagen. Normalerweise sollte er in Indian Wells auf die Tour zurückkehren.