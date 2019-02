Wawrinka (ATP 42) schaffte gegen den guten Aufschläger Harrison jeweils gleich zu Beginn der beiden Sätze ein Break. Während dies im ersten Durchgang Satz zum Satzgewinn reichte, musste der Waadtländer im zweiten Durchgang ins Tiebreak, nachdem er das Rebreak zum 4:4 kassiert hatte.

In der Kurzentscheidung setzte sich Wawrinka nach einem 4:5-Rückstand und dem Verwerten des zweiten Matchballs 8:6 durch und entschied damit das erste Duell mit Harrison nach gut eineinhalb Stunden für sich. Wawrinka knüpfte damit an die erfolgreichen Leistungen am Turnier in Rotterdam an, wo er vor zehn Tagen den Final erreicht hatte. Mit neun Assen und 65 Prozent erster Aufschläge im Feld überzeugte der dreifache Grand-Slam-Champion vor allem beim Service.

Für Wawrinka ist es der erste Auftritt an der mexikanischen Pazifikküste seit 2013. In der 2. Runde trifft er mit Steve Johnson ebenfalls auf einen Amerikaner. Gegen den im Ranking sechs Plätze vor Wawrinka klassierten Kalifornier verlor Wawrinka im letzten Mai am Turnier in Rom nach zuvor zwei klaren Siegen die letzte von drei Begegnungen.

Weniger Erfolg war Conny Perrin (WTA 148) beschieden. Die 28-Jährige aus dem Berner Jura verlor zum Auftakt gegen die Britin Katie Boulter (WTA 85) 4:6, 5:7. Perrin hatte sich dank zwei Siegen in der Qualifikation den Startplatz im Haupttableau gesichert.