So macht Federer im Home-Office versteckte Werbung für seine neue Schuh-Marke

Roger Federer gewährt in einem kurzen Video einen weiteren Einblick in seinen Corona-Alltag. Er sagt: «Ich kann es kaum erwarten, im nächsten Jahr zurück zu sein. In Zeiten wie diesen lernen wir unseren Sport umso mehr zu schätzen». Gut getarnt lässt er die Blicke der Zuschauer dabei immer wieder auf seine Füsse fallen.