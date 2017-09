Venus Williams vergab die Chance auf einen achten Grand-Slam-Titel und einen dritten Major-Final in dieser Saison. Im Januar in Australien und im Sommer in Wimbledon hatte Venus Williams jeweils erst den Final gegen Serena Williams (Melbourne) und Garbiñe Muguruza (Wimbledon) verloren - gegen Gegnerinnen, die in dieser Saison schon die Weltrangliste anführten. Am US Open übernahm Venus Williams die Favoritenrolle und kam mit dieser Ausgangslage nicht zurecht.

Die 24-jährige Sloane Stephens gewann den ersten Satz in 24 Minuten 6:1. Nach einer halbstündigen Auszeit stand Stephens im Entscheidungssatz dem Sieg meist näher. Zweimal verspielte sie Break-Führungen (2:0 und 4:3), auf das dritte Break im finalen Satz vermochte Venus Williams aber nicht mehr zu reagieren.

Sloane Stephens ist als Nummer 83 der Welt die am schlechtesten klassierte Spielerin, die am US Open je den Final erreichte. Wegen einer Fussverletzung hatte Stephens nach den Sommerspielen von Rio de Janeiro elf Monate lang pausieren müssen.