Die 29-jährige Rumänin erklärte auf Twitter, dass sie milde Symptome habe und sich daheim in der Selbstisolation gut erhole.

Halep hatte wegen Sicherheitsbedenken auf eine Reise an die US Open in New York verzichtet, bei den French Open in Paris schied sie im Achtelfinal gegen die spätere Überraschungssiegerin Iga Swiatek aus Polen aus. Danach erklärte sie ihre Saison für beendet.