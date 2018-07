Die 39-jährige Baselbieterin Patty Schnyder schlug die Liechtensteinerin Kathinka von Deichmann (WTA 163) in einer Stunde und 33 Minuten mit 4:6, 6:2, 6:3. Schon vor einem Jahr hatte Patty Schnyder (WTA 159) in Gstaad die Achtelfinals erreicht. Damals feierte Schnyder den ersten Sieg auf der Tour seit sechs Jahren. Gegen Von Deichmann errang sie nun an gleicher Stätte auch den zweiten Erfolg seit 2011.

In den Achtelfinals trifft Patty Schnyder, einst die Nummer 7 der Welt, auf die Australierin Samantha Stosur. Stosur, einst Gewinnerin des US Open, eliminierte die ehemalige French-Open-Siegerin Francesca Schiavone mit 6:3, 6:2.

Im Gegensatz zum Vorjahr steht Patty Schnyder nicht als einzige Schweizerin in den Achtelfinals. Die als Nummer 8 gesetzte Viktorija Golubic (WTA 110) besiegte die formstarke Deutsche Antonia Lottner (WTA 130) mit 6:3, 6:2. Gegen Lottner hat Golubic vor einem Jahr in Gstaad als Titelhalterin in der Startrunde hauchdünn verloren (7:5, 4:6, 6:7). Diesmal gewann Lottner, die zuletzt auf Rasen zehn Siege errungen hatte, die ersten zwei Games. Danach gingen aber neun der nächsten zehn Spiele an Golubic, womit bereits mehr als eine Vorentscheidung gefallen war.

In den Achtelfinals trifft Golubic entweder auf Timea Bacsinszky oder Eugenie Bouchard, die ebenfalls noch am Dienstag spielen.

Perrins Exploit

Ein Exploit gelang der 27-jährigen Conny Perrin (WTA 147) aus St-Imier. Perrin ist als Nummer 147 diese Woche so gut klassiert wie noch nie. Mit der überstandenen Qualifikation und dem 6:1, 4:6, 7:5-Erstrundensieg über die Chinesin Zheng Saisai (WTA 112) wird sie nächste Woche einen weiteren Sprung nach vorne tätigen. Perrin lag im Entscheidungssatz 0:2 und 2:4 in Rückstand, ehe sie sich 2:14 Stunden doch noch durchsetzte. In Gstaad schaffte es Perrin zum zweiten Mal in ihrer Karriere (nach dem Sieg über Romina Opandi vor zwei Jahren in Bogota) an einem WTA-Turnier in die 2. Runde. In den Achtelfinals trifft sie am Donnerstag auf die topgesetzte Französin Alizé Cornet.