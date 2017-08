"In diesem Sport wird man schnell abgeschrieben", sagte Williams in einem Interview mit dem Magazin "Vogue". "Wenn ich verliere und dann nochmals verliere, werden alle sagen, ihre Zeit ist vorbei. Besonders weil ich nicht mehr 20 Jahre alt bin", kennt Williams die Dynamiken der Öffentlichkeit. "Ich sage euch so viel: Ich werde nicht weniger gewinnen. Entweder gewinne ich, oder ich spiele nicht."

Williams ist sich aber bewusst, dass der Plan, beim Australian Open ihren Titel erfolgreich zu verteidigen, ein riskanter ist. "Das ist drei Monate nach der Geburt. Ich nehme jetzt nichts zurück, aber ich sage nur, das ist ziemlich intensiv." Die 35-jährige Amerikanerin und ihr Verlobter Alexis Ohanian werden in den nächsten Wochen Eltern.