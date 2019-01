A champion departs. We hope to see you again @serenawilliams 👋 #AusOpen pic.twitter.com/cmWQlOdIGb

Nachdem sie letztes Jahr in Wimbledon und am US Open im Final verloren hatte, scheiterte Williams in Melbourne schon in den Viertelfinals. Gegen Karolina Pliskova, die Weltnummer 7 aus Tschechien, führte sie im dritten Satz 5:1 und schlug zum Sieg auf. Doch in diesem wichtigen Moment übertrat sie sich den linken Knöchel und schien in der Folge Mühe zu haben, sich zu bewegen. Dennoch kamen später noch drei weitere Matchbälle dazu. Williams konnte jedoch keinen nützen und verlor am Ende 4:6, 6:4, 7:5.

Als Ausrede wollte sie den Knöchel nicht anführen. «Er scheint ganz okay zu sein», versicherte sie danach. «Ich habe bei den Matchbällen eigentlich nichts falsch gemacht», meinte sie. «Karolina hat einfach angefangen, unglaublich gut zu spielen. Sie riskierte alles, war sehr aggressiv und traf ein paar Mal die Linien.» Die Niederlage sei einfacher zu verdauen, weil sie sich nicht viel vorzuwerfen habe. Ganz so, wie das Williams in Erinnerung hatte, war es aber nicht. Sie machte es ihrer Gegnerin auch etwas einfach.

Für Williams geht derweil das Warten auf den 24. grossen Titel weiter. «Ich will euch nicht anlügen. Ich gehe in jedes Turnier in der Erwartung, zu gewinnen», betonte die exzentrische Amerikanerin. «Es ist noch nicht passiert, aber ich fühle, dass es kommen wird.»