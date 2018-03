Als der Schauer am Samstagabend gegen 21 Uhr Ortszeit einsetzte, führte Roger Federer 6:3, 2:2. Schon während des ersten Satzes hatte es zu nieseln begonnen. Im zweiten Satz wurde der Regen stärker. Die Spieler wurden zuerst in den Warteraum, später zurück in die Garderobe und nach anderthalb Stunden zurück ins Hotel geschickt.

Die Partie wird am Sonntag als drittes Einzel auf dem Centre Court nach den Partien von Petra Kvitova gegen Amana Anisimova und Novak Djokovic gegen Taro Daniel zu Ende gespielt, also ab zirka 23.30 Uhr Schweizer Zeit.

Bis zum Abbruch spielte Roger Federer nicht übermässig gut. Den ersten Satz gewann er dank grosser Effizienz, denn er nützte zum 3:1 seine einzige Breakmöglichkeit, derweil Federico Delbonis seine zwei Breakbälle verschlug. Federer unterliefen im ersten Satz deutlich mehr Fehler (19), als dass ihm Gewinnschläge (10) gelangen.