Die 38-jährige Rückkehrerin Schnyder (WTA 302) und die zehn Jahre jüngere Sadikovic (WTA 222) erhielten am Freitag die letzten zwei Wildcards für die zum zweiten Mal durchgeführte Ladies Championship. Nun spielen sie beim am Montag beginnenden Turnier gegeneinander um den Einzug in die 2. Runde, wo die Zürcher Vorjahressiegerin Viktorija Golubic warten könnte.

Die beiden letztjährigen Halbfinalistinnen, Golubic (WTA 73) und die 17-jährige Rebeka Masarova (WTA 284), treffen auf eine noch zu ermittelnde Qualifikantin. Jil Teichmann (WTA 163), die fünfte Schweizerin, die direkt im Hauptfeld steht, spielt gegen die Deutsche Tamara Korpatsch (WTA 126).