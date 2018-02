Allerdings befindet sich Federer in «perfekter Form», wie Manager Tony Godsick am Tag nach dem Melbourne-Final in einem Mail an Krajicek geschrieben haben soll. «Für uns sind das fantastische Neuigkeiten», frohlockt der Wimbledon-Sieger von 1996, der für kurze Zeit als Berater von Stan Wawrinka arbeitete. Ab den Viertelfinals sind alle Abendspiele ausverkauft.

Gut für Federer, der in Rotterdam drei Spiele gewinnen muss, um ab dem 19. Februar seine 303. Woche an der Spitze der Weltrangliste in Angriff zu nehmen: mit Nick Kyrgios (22, ATP 14) sagte ein potenzieller Stolperstein kurzfristig ab. Er musste wegen einer Blessur am linken Ellenbogen seine Teilnahme absagen. Die Auslosung geht am Samstag über die Bühne.