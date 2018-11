Nach zwanzig Jahren beendet Patty Schnyder ihre Karriere zum zweiten Mal. «Lass uns etwas Neues beginnen», begründet die Baselbieterin ihren Schritt. Ihr letztes Spiel bestritt sie am Mittwoch, 21. November 2018, bei einem Ligaspiel in Saint-Dié-des-Vosges in Frankreich. Für Schnyder, die im Dezember ihren 40. Geburtstag feiert, ist es nach 2011 der zweite Rücktritt. Vor drei Jahren war sie noch einmal in den Tenniszirkus zurückgekehrt.

Patty Schnyder letzter Ballwechsel