Nach dem Sieg in der 1. Runde gegen seinen Landsmann Dusan Lajovic, gegen den er nur ein Game verloren hatte, und dem ebenfalls in zwei Sätzen errungenen Erfolg gegen den Kroaten Borna Coric musste Djokovic im Duell mit dem Österreicher Thiem, dem Siebten der Weltrangliste, resultatmässig einen Rückschlag hinnehmen.

Den ersten Satz gewann Djokovic im Tiebreak mit 7:2, die nachfolgenden Sätze verlor er relativ deutlich (2:6, 3:6). Im dritten Satz setzte sich Thiem mit zwei Breaks Vorsprung durch.

Nach der im Februar vorgenommenen Operation am Ellbogen schied Djokovic, in der Weltrangliste an die 13. Stelle zurückgefallen, in Indian Wells und in Miami jeweils im ersten Einsatz aus. Im Vergleich zu diesen Leistungen zeigte er sich in Monte Carlo verbessert. Thiem ist hinter Nadal einer der besten Sandplatzspezialisten.