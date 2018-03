Sechsmal hatte die WTA Tour von 1981 bis 1986 in Lugano Halt gemacht, unter anderen trugen sich mit Chris Evert (zweimal) und Manuela Maleeva sehr namhafte Spielerinnen in die Siegerliste ein. Vom 9. bis 15. April kehrt das internationale Frauentennis nun ins Tessin zurück. Nach nur einer Austragung in Biel findet das WTA-Turnier nun wieder auf den Plätzen des TC Lido Lugano statt.

Die Schweizer Elite wird dabei zum Auftakt der Sandsaison lückenlos vertreten sein. Timea Bacsinszky (WTA 42) ist fix in der Teilnehmerliste drin, Belinda Bencic verpasste den Cut als Nummer 68 knapp. Die Chance, dass sie aufgrund von Absagen noch nachrutscht ist gross, ansonsten dürfte sie eine der zwei Wildcards erhalten.

Ebenfalls eingeschrieben haben sich Viktorija Golubic (WTA 108), Stefanie Vögele (WTA 127), Jil Teichmann (WTA 132) und Routinier Patty Schnyder (WTA 146). Sie müssen auf eine Wildcard hoffen oder die Qualifikation bestreiten.

Das Spielerinnenfeld präsentiert sich nämlich auch ohne Top-10-Star stark. Insgesamt dürften 13 Frauen aus den Top 50 mit von der Partie sein. Aushängeschild ist die Französin Kristina Mladenovic (WTA 15), eine enge Freundin von Belinda Bencic. Es folgen die Australian-Open-Halbfinalistin Elise Mertens (WTA 22) aus Belgien und die ehemalige Top-10-Spielerin Carla Suarez Navarro (WTA 27) aus Spanien. Marketa Vondrousova (WTA 54), die Sensationssiegerin vom Vorjahr in Biel, wird versuchen, ihren Titel zu verteidigen.

Das Schweizer Fernsehen SRF wird von Dienstag bis Freitag jeweils das Spiel des Tages um 17.30 Uhr sowie die beiden Halbfinalspiele am Samstag und den Final am Sonntag live übertragen.