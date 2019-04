Der Sandkönig bezog beim ersten wichtigen Rendez-vous auf seiner bevorzugten Unterlage eine regelrechte Klatsche und verlor 4:6, 2:6 gegen den Italiener Fabio Fognini.

In einem Final, den so keiner erwartet hatte, trifft die Weltnummer 18 am Sonntag auf den ungesetzten Serben Dusan Lajovic. Dieser gewann nach einem 1:5-Rückstand 7:5, 6:1 gegen den Russen Daniil Medwedew, der im Viertelfinal den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, den Monte-Carlo-Champion von 2015, ausgeschaltet hatte.