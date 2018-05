Der Spanier marschiert damit weiterhin ungefährdet Richtung Rückeroberung der Weltranglistenspitze. Nadal muss in Rom gewinnen, wenn er Roger Federer wieder als Nummer 1 ablösen will. Nächster Gegner ist im Viertelfinal der unberechenbare Lokalmatador Fabio Fognini.

Auch am Donnerstag lichtete sich das Feld der Favoriten in der italienischen Metropole weiter. Der Argentinier Juan Martin Del Potro musste gegen David Goffin nach verlorenem Startsatz bei einer 5:4-Führung im zweiten Durchgang wegen Schmerzen in der Leiste aufgeben.

Weiterhin im Hoch ist Alexander Zverev. Der Deutsche, im Jahresranking hinter Federer die Nummer 2, gewann nach seinen Turniersiegen in München und Madrid gegen den Australian-Open-Halbfinalisten Kyle Edmund seine elfte Partie in Folge und trifft im Viertelfinal auf Goffin.