In einem Communiqué erklärte Nadal, der in Brisbane im vergangenen Januar die Halbfinals erreicht hatte, dass er wegen des späten Starts seiner Vorbereitung noch nicht bereit sei. Er hatte vergangene Woche bereits eine Trainingswoche mit João Sousa in Mallorca absagen müssen. Der Spanier erklärte, er wolle nun am 4. Januar nach Melbourne reisen, wo elf Tage später das Australian Open beginnt. 2017 verlor Nadal im Final in fünf Sätzen gegen Roger Federer.

In Brisbane ist nun Titelverteidiger Grigor Dimitrov, der Sieger der ATP-Finals, topgesetzt. Andy Murray will nächste Woche nach einem halben Jahr Pause wegen Hüftproblemen sein Comeback geben.