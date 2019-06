Der als Nummer 2 gesetzte Federer startet am Dienstag gegen den Südafrikaner Lloyd Harris (ATP 87), gegen den er noch nie gespielt hat, in das Turnier. Nadal beginnt gegen den Japaner Yuichi Sugita (ATP 258) und könnte in der 2. Runde auf den Australier Nick Kyrgios treffen.

In der oberen Tableauhälfte befindet sich neben Titelverteidiger Novak Djokovic, der in der 1. Runde auf Philipp Kohlschreiber trifft, auch Stan Wawrinka. Der Waadtländer startet gegen Ruben Bemelmans (ATP 171) in das Turnier. Gegen den Belgier weist Wawrinka eine 1:0-Bilanz auf.

Die möglichen Viertelfinal-Paarungen heissen Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas, Kevin Anderson gegen Alexander Zverev, Dominic Thiem gegen Rafael Nadal und Federer gegen Kei Nishikori. Ein möglicher Drittrundengeger Wawrinkas ist der Kanadier Milos Raonic, in den Achtelfinals könnte Vorjahresfinalist Kevin Anderson auf den Romand warten.