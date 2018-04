Nach Philipp Kohlschreiber stand auch Zverev auf dem Sandplatz in der Stierkampf-Arena von Valencia auf verlorenem Posten. Nadal setzte sich in zweieinviertel Stunden 6:1, 6:4, 6:4 durch und glich damit im Viertelfinal zwischen Spanien und Deutschland auf 2:2 aus. Im letzten Einzel trifft David Ferrer auf Kohlschreiber.

Als Halbfinalisten stehen die Titelverteidiger Frankreich, Kroatien und die USA fest. Der Sieg der US-Teams im Viertelfinal gegen Belgien in Nashville war schon nach dem Doppel Tatsache. Ryan Harrison und Jack Sock bezwangen als hohe Favoriten Sander Gillé und Joran Vliegen in vier Sätzen.

Für Frankreich machte in Genua Lucas Pouille im ersten Einzel des Sonntags gegen Fabio Fognini alles klar. Marin Cilic zeigte sich in Varazdin für Kroatien als solider Teamleader. Er setzte sich gegen Kasachstans Nummer 1 Michail Kukuschkin dreimal mit 6:1 sehr deutlich durch. Kasachstan hatte in der 1. Runde die Schweiz bezwungen.