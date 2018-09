Die ehemalige Weltnummer 1 leidet an einer leichten Knöchelverletzung und sagte deshalb für das Turnier in Peking ab, das als letztes in diesem Jahr geplant war.

Er wolle sich bestmöglich auf das Australian Open im Januar vorbereiten, erklärte der 31-jährige Schotte. Murray wird das Jahr nach einer Hüftoperation und nur fünf gespielten Turnieren im Bereich von Platz 250 der Weltrangliste beenden.