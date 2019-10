In Cincinnati und St. Petersburg gewann die aktuelle Nummer 4 der Weltrangliste, in Washington, in Montreal und am US Open scheiterte er im Final. In der chinesischen Millionen-Metropole setzte sich Medwedew am Samstag gegen den griechischen Djokovic-Bezwinger Stefanos Tsitsipas durch.

Gegner im Final ist Alexander Zverev, der seinen Sieg gegen Roger Federer mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg gegen den Italiener Matteo Berrettini bestätigte. Der Deutsche verbesserte sich damit im Jahresranking auf den 7. Platz und hat nun gute Chancen, an den ATP Finals in London zur Titelverteidigung antreten zu können. Auch Berrettini wäre als Nummer 8 aktuell für das Saisonfinale der besten acht in der O2 Arena qualifiziert.