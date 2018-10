Medwedew benötigte für den 6:2, 6:4-Sieg gegen Nishikori lediglich 62 Minuten. Für den Japaner, aktuell die Nummer 12 der Welt, war es die achte Finalniederlage in Folge.

Medwedew schaffte erneut das Kunststück, als Qualifikant ein ATP-Turnier zu gewinnen. Das Gleiche war ihm Anfang Jahr schon in Sydney gelungen. Dazu gewann er im August in Winston-Salem ein weiteres ATP-250-Turnier. Seit 2004 schafften es auf der ATP-Tour nur zwei Spieler, gleich zweimal die Qualifikation zu überstehen und danach auch das Turnier zu gewinnen: Nicolas Mahut und Martin Klizan.

Medwedew wird sich dank seinem dritten ATP-Titel in der Weltrangliste am Montag um zehn Position auf Platz 22 verbessern. In wenigen Tagen könnte es zum ersten Duell mit Roger Federer kommen. Dazu muss der Russe in Schanghai aber in der Startrunde erst den Chinesen Zhang Ze (ATP 216) ausschalten.