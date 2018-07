Die Halbfinal-Qualifikation von Henri Laaksonen in Bastad hat Folgen für das ATP-Turnier in Gstaad. Der zweitbeste Schweizer im ATP-Ranking verzichtet auf seine Wild Card im Berner Oberland und startet stattdessen beim höher dotierten Turnier in Hamburg.

Da er am Samstag noch in Schweden im Einsatz steht, erhält die Nummer 148 der Welt in Hamburg als "Special Exempt" die direkte Aufnahme ins Hauptfeld. Das lohnt sich für ihn, weil es beim Turnier der 500er-Kategorie (Gstaad ist ein 250er-Kategorie) mehr Preisgeld und mehr ATP-Punkte zu gewinnen gibt.