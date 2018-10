Wawrinka verlor im vierten Duell erstmals gegen Coric und verpasste eine gute Chance auf einen weiteren Sieg gegen einen Top-20-Spieler. Lange hatte er die Partie gut im Griff, ehe er bei 4:5 im zweiten Durchgang aus heiterem Himmel erstmals seinen Aufschlag - und damit den Satz - verlor. Damit wechselte das berühmte Momentum auf die Seite des Kroaten, der in diesem Jahr in Halle sein zweites ATP-Turnier gewann (im Final gegen Roger Federer), am US Open die Achtelfinals erreichte und Kroatien in den Davis-Cup-Final führte.

Auch im dritten Satz genügte ein Break zur Entscheidung. Dieses gelang Coric schon früh zum 3:1. Danach kam Wawrinka nie mehr in die Nähe eines Breaks. Nach knapp zwei Stunden nutzte der Teenager aus Zagreb gleich seinen ersten Matchball mit einem Vorhand-Winner.