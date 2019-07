Timea Bacsinszky wehrte sich gegen die favorisierte Sloane Stephens nach Kräften, schaffte im zweiten Satz noch einmal das Rebreak zum 4:5, verlor aber nach einem weiteren Break und gut einer Stunde Spielzeit auch das dritte Duell gegen die US-Open-Siegerin von 2017.

In ihrer 20. Wimbledon-Partie kassierte Bacsinszky damit ihre neunte Niederlage. Stephens erreichte nach zwei Startniederlagen 2017 und 2018 wieder einmal die 2. Runde am Turnier im Südwesten Londons. 2013 war die Amerikanerin in Wimbledon bereits einmal in den Viertelfinals gestanden.

Die Weltnummer 9, bei der sich Hochs und Tiefs im Lauf einer Saison häufig abwechseln, zeigte sich von ihrer guten Seite und bot eine starke Leistung. 25 Winner totalisierte die 26-Jährige aus Florida, die auch als Rückschlägerin Bacsinszky immer wieder unter Druck zu setzen vermochte und fünf Breaks schaffte. Bacsinszky dagegen gelangen nur vier Winner.

Verpasste Chance für Vögele

Stefanie Vögele (WTA 97) schaffte es auch im achten Anlauf nicht, ihren ersten Sieg im Haupttableau von Wimbledon zu feiern. So nah an einem Erfolg wie gegen die Estin Kaia Kanepi (WTA 76) war die 29-Jährige aus Leuggern aber selten dran. Nach dem gewonnenen Startsatz hatte Vögele auch im zweiten und im dritten Durchgang ihre Chancen, ehe sie sich nach 2:21 Stunden ihrer Widersacherin beugen musste.

Kanepi, die immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, setzte damit ihren positiven Trend fort. Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2010 und 2013 hatte zuletzt am French Open in Paris die Achtelfinals erreicht. In der 2. Runde trifft sie auf die Siegerin der Partie zwischen Belinda Bencic und Anastassia Pawljutschenkowa.