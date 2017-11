Mit ihrem Triumph bei der B-WM errang die 29-Jährige ihren zweiten Turniersieg in Folge (nach jenem vor zwei Wochen in Moskau) und den vierten auf WTA-Stufe insgesamt. Deutschlands derzeit beste Spielerin bezwang am Sonntag im Final die Amerikanerin Coco Vandeweghe (WTA 12) 7:5, 6:1.

Am Turnier in China hatten jene zwölf Spielerinnen teilgenommen, die zum Saisonfinale im Jahresranking auf den Plätzen 9 bis 20 klassiert waren.