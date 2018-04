Simona Halep sicherte den favorisierten Rumäninnen im ersten Einzel vom Sonntag den entscheidenden dritten Punkt. Die Weltnummer 1 setzte sich gegen die für Timea Bacsinszky eingesprungene Patty Schnyder problemlos 6:2, 6:1 durch. Das abschliessende Doppel von Viktorija Golubic und Jil Teichmann gegen Mihaela Buzarnescu/Sorana Cirstea ist nicht mehr von Bedeutung. Das vierte Einzel wurde gestrichen.

Die 39-jährige Schnyder war von Günthardt kurzfristig für das Einzel nominiert worden, weil Timea Bacsinszky über Schmerzen in den Adduktoren klagte. Bacsinszky hatte am Samstag gegen Irina-Camelia Begu ihr erstes Spiel nach einem Monat Pause bestritten und klar in zwei Sätzen verloren.

In ihrem ersten Fed-Cup-Spiel seit sieben Jahren und dem 72. insgesamt war Schnyder weitestgehend chancenlos. Von Beginn weg sah sich die Baselbieterin in der Defensive. Der Plan, Halep mit Tempo- und Rhythmuswechseln vor Probleme zu stellen, funktionierte nicht. Zu gross war die Diskrepanz zwischen der Weltranglisten-Ersten und der Nummer 149.