Jil Teichmann neben Belinda Bencic zweite Einzelspielerin

Die ersten beiden Einzel werden am Freitag ab 14 Uhr gespielt. Jil Teichmann und Leylah Annie Fernandez eröffnen die Partie. Anschliessend stehen sich Belinda Bencic und Eugenie Bouchard gegenüber.

Klar ist nach der Auslosung, dass die Schweiz als haushohe Favoritin in die Partie steigt. Bianca Andreescu (WTA 6), die kanadische US-Open-Siegerin, wurde für die ersten Einzel nicht nominiert. Seit dem US Open im Spätsommer bestritt die 19-Jährige bloss noch zwei Turniere. Wegen der Knieverletzung, die sie sich am Masters in Shenzhen zugezogen hatte, musste sie im Januar auch auf das Australian Open verzichten. Andreescu machte die Reise in die Schweiz zwar mit, trainierte aber erst am Donnerstag erstmals seriös.

Nach dem Forfait von Andreescu zumindest für den ersten Tag übernimmt die 17-jährige Leylah Annie Fernandez, die Nummer 185 der Welt, den Part der kanadischen Nummer-1-Spielerin.

Neun Monate nach einem Wiederaufstieg am Grünen Tisch (Änderung des Fed-Cup-Formats) darf das Schweizer Team so bereits wieder von Grosserfolgen träumen. Wenn die Schweizerinnen an diesem Wochenende Kanada besiegen, qualifizieren sie sich für das Finalturnier vom 14. bis 19. April in Budapest. In Ungarn ermitteln zwölf Nationalteams in vier Dreiergruppen, Halbfinals und Final während sechs Tagen den Fed-Cup-Sieger. Dank Belinda Bencic, der neuen Nummer 5 der Welt, und einem dahinter ausgeglichenen Team rechnen sich die Schweizerinnen durchaus Chancen aus.

Als zweite Schweizer Einzelspielerin für dieses Wochenende neben Bencic setzte sich in der internen Ausmarchung Jil Teichmann gegen Viktorija Golubic und Stefanie Vögele durch.