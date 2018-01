Das Zittern beginnt. Der Franzose Johan Clarey liegt zur Rennhälfte eine halbe Sekunde vor Feuz, stürzt aber später. Nummer 13: Matthias Mayer, ein Österreicher, der Olympiasieger. Keine Gefahr. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Die Besten sind bereits im Ziel. Und Federer führt mit 2:0 nach Sätzen. Beschwingt mache ich mich auf den Weg an meinen Arbeitsplatz.

Doch als ich dort ankomme, prosten sich zwei Deutsche zu: Thomas Dressen (wer?) hat Beat Feuz von der Spitze verdrängt. Immer diese Deutschen, denke ich mir. Immerhin: Bei den Männern wird es in Melbourne keinen deutschen Sieger mehr geben. Mit Alexander Zverev scheiterte am Samstag der letzte Deutsche in der dritten Runde.

Tennisreporter Simon Häring berichtet hier von Nebenschauplätzen seines Arbeitsaufenthalts an den Australian Open.