Federers Rekordjagd an der Church Road hatte bereits in der Auftaktpartie gegen Alexander Dolgopolow begonnen. Mit seiner 70. Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier egalisierte er die Marke von Fabrice Santoro, mit seinem 85. Einzelsieg in Wimbledon übertraf er Jimmy Connors - inzwischen steht Federer bei 91.

Weitere Bestmarken folgten: der Einzug in den 15. Wimbledon-Viertelfinal war Federers 50. an einem Grand-Slam-Turnier, der zwölfte Halbfinal sein 42. und sein elfter Wimbledon-Final der 29. an einem Major-Event. Noch nie zuvor hatte ein Spieler am selben Grand-Slam-Turnier elfmal den Final erreicht.

Das Endspiel gegen Cilic war Federers 102. Spiel in Wimbledon, womit er die Bestmarke von Connors egalisierte. Mit seinem achten Titel im All England Club liess er William Renshaw und Pete Sampras hinter sich und baute seine Bestmarke bei den Grand-Slam-Titeln auf 19 aus.

Das sind die 19 Grand-Slam-Titel von Federer: