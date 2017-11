Der Masters-Debütant gewann sein zweites Gruppenspiel gegen den Belgier David Goffin in nur 73 Minuten überlegen 6:0, 6:2. Die erste Partie hatte er in drei Sätzen gegen Dominic Thiem gewonnen. Goffin hatte zum Auftakt den angeschlagenen Rafael Nadal niedergerungen, der anschliessend seinen Verzicht auf weitere Einsätze in diesem Jahr bekanntgab.

Im Abendspiel trifft Thiem deshalb um 21.00 Uhr auf den Ersatzmann Pablo Carreño Busta.

Resultat und Rangliste:

Gruppe Pete Sampras. Grigor Dimitrov (BUL/6) s. David Goffin (BEL/7) 6:0, 6:2. Dominic Thiem (AUT/4) - Pablo Carreño Busta (ESP/9) (21.00 Uhr). - Rangliste: 1. Dimitrov 2 Spiele/2 Siege. 2. Goffin 2/1. 3. Rafael Nadal (ESP/1) und Dominic Thiem (AUT/4) je 0 (1:2). - Dimitrov im Halbfinal. Carreño Busta ersetzt Nadal, der wegen einer Knieverletzung nicht mehr spielt.