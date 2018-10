Von wo er mit dem Fahrrad die Fussballplätze von St. Jakob erreichte, in Sichtweite zum Joggeli, dem Stadion des FC Basel, für den er eine Weile spielte. Wie er mit Marco Chiudinelli durch die Gassen zog. Wie sie mit dem 10er-Drämmli zur Heuwaage fuhren, in einen Spielsalon, mit 30 Franken der Eltern im Hosensack. Wie sie durch die Steinenvorstadt zogen – mit dem Ziel: McDonald’s.

Wenn Roger Federer dieser Tage mit dem Auto nach Basel fährt, schiessen sie wieder in seinen Kopf, die Bilder von damals. Aus der Kindheit im Reihenhaus der Wasserhaus-Siedlung im Quartier Neue Welt in Münchenstein: die Vorgärten gepflegt, der Rasen akkurat gemäht. Wo das Herbstlaub regelmässig entfernt wird. An die grossen Pausen im Schulhaus Lärchen und die Duelle am Pingpongtisch.

Vielleicht erinnert er sich auch an die Trainings im TC Old Boys im Bachletten-Quartier, am St. Galler-Ring 225, wo der Hauptplatz inzwischen nach ihm benannt ist. Oder daran, wie er und Chiudinelli auf dem Heimweg heimlich am Kiosk Halt machten, um sich Süssigkeiten zu kaufen.

Roger Federer lebt längst nicht mehr in der Region Basel. Er verliess den Schoss seiner Familie bereits als 12-Jähriger in Richtung Romandie. Er lebte bei einer Gastfamilie, sprach kaum Französisch. Und als er nach den Wochenenden bei den Eltern wieder den Zug bestieg, flossen jeweils die Tränen. Und heute?

Heute residiert er mit seiner Familie in den Bündner Bergen in Valbella oder am Persischen Golf in Dubai, mit Blick auf den Jumeirah Beach, wo er 2006 eine Wohnung kaufte. In Basel ist Roger Federer nur noch wenige Tage im Jahr. Doch in der Woche der Swiss Indoors dreht sich alles um ihn. Wie lange noch?

Monate der Wahrheit

Roger Federer ist 37 Jahre alt, seit zwei Jahrzehnten führt er ein Leben aus dem Koffer, im Schaufenster der Öffentlichkeit. Zwischen Hotel, Tennisplatz, Verhandlungstisch und Kinderwagen. Er ist nicht nur Sportler. Er ist vierfacher Vater. Er ist Unternehmer. Er ist Philantrop. Die Liebe zum Spiel treibt ihn an, unbestritten, aber Erfolge sind ebenso entscheidend bei der drängendsten Frage: Wie lange noch?

Federer steht vor wegweisenden Monaten: Der Saisonstart war fulminant, Frühling und Sommer ansprechend. In der Jahreswertung liegt er hinter Nadal, Djokovic und Del Potro auf Rang vier. Doch bis im Februar muss er Titel in Basel, Melbourne und Rotterdam verteidigen, zudem die Halbfinals in London. 3600 seiner 6260 Punkte fallen aus der Wertung. Federer droht der Fall aus den Top Ten. Bisher erst hypothetisch.

Doch wer weiss, wie sehr er das Spiel und den Wettkampf liebt, kann erahnen, wie sehr ihn die Konzession an die eigene Vergänglichkeit mit dem immer schlankeren Turnierkalender schmerzen muss. Es muss sich für ihn wie tausend kleine Tode anfühlen. «Ich muss cleverer sein als früher. Ich wünschte, ich wäre nochmals 24. Aber ich muss solche Entscheidungen treffen. Für mich und für meine Familie.»

Ermüdend und zermürbend

Vor einem Jahr sagte er, sein Feuer werde dadurch niemals erlöschen. Lange schob er Gedanken an das Ende von sich. Doch zuletzt gab es Momente, in denen er sich nicht mehr die Mühe machte, zu verbergen, dass dieses Leben seinen Preis hat. Dass es Schattenseiten hat. Dass es ermüdend sein kann. Dass die überbordende Aufmerksamkeit zermürbt.

«Das Ende ist näher denn je», sagte er im Sommer. Wie er sich dieses vorstellt, darüber hüllt er den Mantel des Schweigens. Nur einmal, da sagte er: «Ich muss nicht auch noch kitschig aufhören.» Sicher ist: Gespräche darüber hat Federer in den vergangenen Monaten immer wieder geführt.