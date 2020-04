French Open um weitere Woche verschoben

Das bietet der ATP und der WTA mehr Möglichkeiten bei der Ausarbeitung eines neuen Kalenders. Falls das vom 31. August bis 13. September vorgesehene US Open abgesagt wird, könnte dann vor dem French Open eine europäische Sandplatz-Saison eingeplant werden. So hofft die ATP, die im Frühjahr angedachten Masters-1000-Turniere in Madrid und Rom wieder im Kalender unterzubringen. Für den Fall einer Sandplatz-Saison hat das Geneva Open bei der ATP beantragt, das Turnier vom 20. bis 26. September zu organisieren.

Ein weiterer Aspekt der Verschiebung der French Open ist, dass es keine Überschneidung mit der Tour de France gibt. Diese soll nach dem aktuellen Plan am 20. September zu Ende gehen. Ursprünglich hätte das French Open am 24. Mai beginnen sollen, was die Coronovirus-Pandemie verunmöglicht hat.