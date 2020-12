Frauen starten in Abu Dhabi

Wie die Männer, die zum selben Zeitpunkt in Delray Beach, Florida, und Antalya (Türkei) die ersten Turniere bestreiten, verzichten auch die Frauen wegen der strengen Einreisebedingungen auf den gewohnten Saisonstart in Ozeanien und China. Die Turniere in Auckland und Shenzhen kehren erst 2022 wieder in den Kalender zurück, wie die WTA verkündete.

Die Qualifikation für das Australian Open findet - anders als bei den Männern (in Doha) - ab dem 10. Januar in Dubai statt. Erst danach disloziert der Tross nach Melbourne, wo ab dem 8. Februar und damit drei Wochen später als gewohnt das Australian Open stattfindet.

In der Woche vor dem ersten Höhepunkt der Saison bestreiten auch die Frauen zwei Vorbereitungsturniere in Melbourne. In der zweiten Woche des Australian Open findet ein viertes Turnier in der australischen Metropole statt.

Wie der Kalender danach aussieht, ist noch offen. Man wolle in den nächsten Wochen informieren, liess die WTA verlauten, und dabei Rücksicht auf die Entwicklung der Corona-Pandemie nehmen.