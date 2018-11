Bereits zum 16. Mal in Folge wurde Federer, der in diesem Jahr zur ältesten Nummer 1 in der Geschichte der ATP avancierte und im Januar am Australian Open seinen 20. Grand-Slam-Titel gewann, zum beliebtesten Tennisspieler gewählt. Das Ergebnis gab die ATP vor dem Saisonfinale der besten acht in London bekannt.

Für das Comeback des Jahres wurde nach seinen Grand-Slam-Triumphen in Wimbledon und am US Open Novak Djokovic ausgezeichnet. Der Serbe wird die Saison als Weltnummer 1 beenden. Sein Coach Marian Vajda wurde als Trainer des Jahres geehrt. Der "Stefan Edberg Sportmanship Award", den die Profispieler für den fairsten Sportler verleihen, erhielt der in London wegen einer Verletzung fehlende Rafael Nadal. Zum Newcomer des Jahres wurde der 19-jährige Australier Alex de Minaur gewählt.