Nach einem Freilos in der 1. Runde war auch der Wildcard-Empfänger Polansky, die Nummer 116 der Welt, kein Gradmesser für Federers Form nach dreieinhalb Wochen Pause. Im ersten Spiel nach seinem achten Wimbledon-Triumph stand der Schweizer nur gerade 53 Minuten auf dem Platz und musste einzig beim Stand von 4:0 im zweiten Satz die einzigen beiden Breakbälle des Kanadiers abwehren.

Er habe den Rhythmus noch nicht gefunden, meinte Federer noch am Sonntag, nicht zuletzt wegen des Windes. Auch am Mittwoch waren die Bedingungen in Montreal nicht einfach, es war relativ kühl und böig. Dennoch hatte der 19-fache Grand-Slam-Champion, der seinen ersten Titel in Québec anstrebt, keinerlei Startschwierigkeiten. Nach zehn Minuten führte er 3:0 und geriet nie auch nur ansatzweise in eine heikle Situation. Am Abend zuvor hatte er sich sogar noch den Besuch des Coldplay-Konzerts gegönnt.

Ab Donnerstag werden die Aufgaben allerdings kniffliger. Im Achtelfinal trifft Federer auf den als Nummer 15 gesetzten Amerikaner Jack Sock oder den spanischen Grundlinienspezialisten David Ferrer. Gegen beide hat er noch nie verloren. Ein möglicher Gegner ist allerdings bereits weg: der als Nummer 3 gesetzte Österreicher Dominic Thiem. Der designierte Halbfinal-Gegner Federers unterlag in der Nacht auf Mittwoch dem nur 1,70 m grossen Argentinier Diego Schwartzman (ATP 36) nach vier vergebenen Matchbällen.