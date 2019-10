Federer verzichtet auf eine Teilnahme in Paris-Bercy

Er sei sehr enttäuscht, dass er sich zurückziehen müsse, liess Federer am Tag nach seinem Triumph in Basel, dem 103. auf der ATP-Tour, verlauten. "Aber ich muss meine Kräfte einteilen, weil ich so lang wie möglich auf der Tour spielen will", so der 38-jährige Baselbieter.

Federer will sich nach seinem zehnten Turniersieg am Sonntag in Basel auf die ATP Finals in London konzentrieren. Diese beginnen am 10. November. Mit sechs Siegen ist Federer Rekordsieger am Saisonfinale der besten acht Spieler im Jahresranking. Im Vergleich zu den Vorjahren hat Federer in diesem Jahr aufgrund seiner Auftritte in der Sandsaison deutlich mehr Partien bestritten.

Federer verzichtet nicht zum ersten Mal auf die Teilnahme am Hallen-Turnier in Frankreichs Hauptstadt. Zuletzt war er 2016 und 2017 ebenfalls nicht angetreten. Das Turnier in Pais-Bercy hat der Weltranglisten-Dritte erst einmal (2011) gewonnen. Im letzten Jahr scheiterte er in einem hochstehenden Halbfinal an Novak Djokovic im Tiebreak des dritten Satzes.